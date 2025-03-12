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Российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области

ВС России освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, российские военные взяли под контроль Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

12 марта журнал Forbes со ссылкой на анонимный украинский источник сообщил, что основная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. По данным издания, серия точных ударов дронов российской армии вывела из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Судже.

Накануне в Минобороны рассказали, что бойцы Вооруженных сил РФ освободили 12 населенных пунктов в Курской области, за сутки под контроль взяты более 100 кв км территории региона. Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

Ранее были названы сроки окончания боев в Курской области.

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