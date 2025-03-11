Московский суд решит вопрос об аресте имущества главреда «Медиазоны»

Бутырский суд столицы рассмотрит вопрос об аресте имущества главного редактора «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет РИА Новости.

В суде агентству рассказали, что заседание, на котором рассмотрят ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, пройдет 13 марта.

6 марта стало известно, что Смирнова объявили в розыск. По какой именно статье разыскивается главред «Медиазоны», неизвестно.

В конце декабря сообщалось, что Смирнов стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иноагента. Он в течение длительного времени не ставил в своих материалах в интернете маркировку иностранного агента.

Осенью прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал главреда «Медиазоны» на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

Министерство юстиции РФ признало Смирнова иностранным агентом в сентябре 2021 года. Тогда же аналогичный статус получила «Медиазона».

Ранее Минюст РФ обновил список иноагентов.