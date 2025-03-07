Минюст обновил список иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации в очередной раз обновило список иностранных агентов.

В него вошли автор Telegram-канала о Грузии Николай Левшиц, политолог Инал Хашиг, политик Антон Климов, журналист Василий Гатов и блогер Сергей Жирнов.

Из реестра исключены общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди» и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».

5 марта законопроект о новых штрафах до 500 тысяч рублей для иноагентов, не соблюдающих требования Минюста РФ, прошел первое чтение в Госдуме. Авторы проекта предлагают дополнить КоАП статьей 19.4, которая будет предусматривать наказание за отказ исполнять требования Минюста или мешать выполнению обязанностей сотрудником ведомства. Размер штрафа для обычных граждан составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.