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В Бухаресте сторонники недопущенного к выборам Джорджеску прорвали кордон полиции

В Бухаресте начались протесты из-за недопуска Джорджеску к президентским выборам

В Бухаресте начались протесты у здания ЦИК (Центральной избирательной комиссии) после того, как кандидату на пост президента Румынии Кэлину Джеорджеску отказали в регистрации. Об этом пишет Libertatea.

Как сообщает газета, десять членов комиссии высказались против регистрации политика для участия в президентских выборах, а четыре поддержали его кандидатуру. После этого сторонники Джеорджеску вступили в столкновения с полицией, прорвали ее кордон и попытались попасть в здание ЦИК.

Румынские источники называют политика сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. Однако Конституционный суд республики аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния».

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест Джорджеску. Согласно информации СМИ, его подозревают в организации фашистской группы, целью которой является подрыв конституционного порядка в стране, и в незаконном финансировании выборной кампании. Генпрокуратура выдвинула против политика в общей сложности шесть обвинений. Он получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля, а в его доме прошла проверка. 8 марта Конституционный суд Румынии отклонил жалобы против регистрации кандидатуры Джорджеску на президентских выборах и пообещал проинформировать о своем решении ЦИК.

Ранее Джорджеску показал похожий на нацистское приветствие жест.

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