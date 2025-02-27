В доме «пророссийского» кандидата в президенты Румынии прошла проверка

Полиция провела проверку в доме задержанного румынского политика Кэлина Джеорджеску, который ранее выдвигал свою кандидатуру в президенты страны. Она прошла с его согласия в рамках судебного контроля, сообщает агентство Agerpres.

«В четверг утром сотрудники полиции отправились в дом Кэлина Джеорджеску для проверки в рамках судебного контроля. По данным Инспектората полиции уезда Илфова, проверки проводились с его согласия», — говорится в сообщении.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной компании.

Румынские СМИ называют Джеорджеску пророссийским деятелем. Политик победил в первом туре выборов президента Румынии, набрав 22,94% голосов избирателей. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния».

Сам Джеорджеску назвал отмену итогов волеизъявления граждан страны государственным переворотом. Он заявил, что судебная система Румынии утратила независимость и подчинена политическим приказам.

Ранее Илон Маск назвал задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску бардаком.