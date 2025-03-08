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Джорджеску допустили к участию в выборах президента Румынии

КС Румынии отклонил жалобы против регистрации Джорджеску кандидатом в президенты
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Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Конституционный суд (КС) Румынии отклонил жалобы против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте госоргана.

«По итогам обсуждения... суд единогласно отклонил жалобы как неприемлемые», — отмечается в заявлении.

Там указано, что решение суда является окончательным, и о нем будет проинформирована Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии.

После решения КС Джорджеску сможет баллотироваться в президенты Румынии, которые состоятся 4 мая. Теперь его кандидатуру должен утвердить ЦИК.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании.

Румынские СМИ называют Джорджеску пророссийским деятелем. Политик победил в первом туре выборов президента Румынии, набрав 22,94% голосов избирателей. Однако конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния».

Сам Джорджеску назвал отмену итогов волеизъявления граждан страны государственным переворотом. Он заявил, что судебная система Румынии утратила независимость и подчинена политическим приказам.

Ранее Джорджеску показал похожий на нацистское приветствие жест после освобождения.

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