Джорджеску допустили к участию в выборах президента Румынии

КС Румынии отклонил жалобы против регистрации Джорджеску кандидатом в президенты

Конституционный суд (КС) Румынии отклонил жалобы против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте госоргана.

«По итогам обсуждения... суд единогласно отклонил жалобы как неприемлемые», — отмечается в заявлении.

Там указано, что решение суда является окончательным, и о нем будет проинформирована Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии.

После решения КС Джорджеску сможет баллотироваться в президенты Румынии, которые состоятся 4 мая. Теперь его кандидатуру должен утвердить ЦИК.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании.

Румынские СМИ называют Джорджеску пророссийским деятелем. Политик победил в первом туре выборов президента Румынии, набрав 22,94% голосов избирателей. Однако конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния».

Сам Джорджеску назвал отмену итогов волеизъявления граждан страны государственным переворотом. Он заявил, что судебная система Румынии утратила независимость и подчинена политическим приказам.

Ранее Джорджеску показал похожий на нацистское приветствие жест после освобождения.