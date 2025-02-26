Генпрокуратура Румынии выдвинула шесть обвинений против Джорджеску

Генпрокуратура Румынии выдвинула против кандидата в президенты республики Кэлина Джорджеску шесть обвинений. Об этом сообщает агентство Mediafax.

По данным журналистов, политика обвиняют в пропаганде фашизма и высказываний лиц, причастных к военным преступлениям, а также сообщении ложной информации, создании и поддержке антисемитской организации, создании фашистской организации, предоставлении ложных сведений о финансировании избирательной кампании и призывах против конституционного строя.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Джорджеску. В рамках расследования дела в среду утром в Румынии прошли обыски у людей из окружения политика.

Румынские СМИ называют Джорджеску пророссийским политическим деятелем. В первом туре выборов президента Румынии, который прошел в конце ноября прошлого года, он одержал победу, набрав 22,94% голосов. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния».

Ранее Илон Маск осудил задержание Джорджеску.