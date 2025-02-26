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Кандидат в президенты Румынии получил подписку о невыезде

Realitatea: Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней
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Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля. Об этом сообщает Realitatea TV со ссылкой на источники.

Также Джорджеску вынесли запрет на размещение контента в социальных сетях.

В публикации отмечается, что кандидат в президенты Румынии обвиняется в шести преступлениях, включая распространение ложной информации.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, Джорджеску подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании. В рамках расследования дела в среду утром в Румынии прошли обыски у людей из окружения политика.

Румынские СМИ называют Джорджеску пророссийским деятелем. В первом туре выборов президента Румынии, который прошел в конце ноября прошлого года, он одержал победу, набрав 22,94% голосов. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния».

Ранее Кэлин Джорджеску обвинил власти страны в подрыве демократии.

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