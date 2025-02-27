Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску продемонстрировал нацистское приветствие после допроса в Генеральной прокуратуре. Кадры с Джорджеску получили широкое распространение в сети, их также приводит Telegram-канал Zvezda.

Ультраправый политик был задержан 26 февраля по обвинению в шести преступлениях, включая распространение ложной информации. Теперь он будет находиться 60 дней под судебным контролем и не сможет права выезжать из страны. Джорджеску запрещено использовать интернет для размещения сообщений и носить оружие. Также его обязали регулярно являться в полицейский участок.

Свое задержание Джорджеску связал с давлением правящей коалиции.

«Это связано и с тем, что сейчас происходит в Брюсселе. Но эта коррупция на мировом уровне будет разоблачена», — пообещал он.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал неизбежной победу Джорджеску на президентских выборах в Румынии.

Ранее Джорджеску заявил о неизбежности раздела Украины.