Бастрыкин заинтересовался ходом расследованием дела об обрушении трибун цирка под Самарой

СКР: Бастрыкин потребовал доклад по делу об обрушении трибун цирка в Нефтегорске

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах обрушения трибун в передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«Глава СКР поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области», — отмечается в сообщении.

7 марта в цирке на улице Нефтяников обрушились сиденья. Зрители, занявшие места, услышали треск, после чего конструкции обвалились с высоты около трех метров. У пострадавших зафиксированы подозрения на переломы и сотрясения мозга, сообщил Telegram-канал Shot.

Одна из зрительниц рассказала «Газете.Ru», что в цирке шапито «Скиф» обрушились шесть рядов – с третьего по восьмой.

По данным самарского Минздрава, пострадали восемь человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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