«Начались крики, все бежали»: жительница Нефтегорска — об обрушении трибун в цирке

В Нефтегорске Самарской области перед представлением в цирке шапито «Скиф» обрушились шесть рядов – с третьего по восьмой, рассказала «Газете.Ru» одна из зрительниц Анна (имя изменено). По ее словам, инцидент произошел из-за зрителей, торопившихся на представление.

«Мы сидели на шестом, слава Богу не пострадали, как будто родились в рубашке. Но очень сильно испугались, особенно за детей. Так как не все купили билеты и не все зашли в цирк, сказали, что представление откладывается на десять минут. После того, как все люди уже зашли, они начали разбегаться и торопиться, чтобы найти свои места. В первый раз услышали будто хлопок, во второй раз тоже никто ничего не понял, но сиденья подпрыгнули. Если бы люди не бегали, не торопились, ходили спокойно, не было бы ничего такого», – сказала она.

Другая жительница Нефтегорска Ирина рассказала «Газете.Ru», что в цирке были ее дети. Они тоже сообщили, что слышали два хлопка.

«Дети сказали, что прозвучал один хлопок, затем второй и потом начались крики. Все начали бежать. Пострадали те, кто на верхних рядах сидел, мои дети сидели впереди. Они не пострадали», – пояснила она.

Как сообщил ранее Telegram-канал Shot, при обрушении трибун в цирке пострадало около 10 человек. Отмечается, что зрители, занявшие места, услышали треск, после чего конструкции обвалились с высоты около трех метров. По данным канала, у пострадавших зафиксированы подозрения на переломы и сотрясения мозга.

При этом Telegram-канал 112 сообщал, что в результате инцидента пострадали два человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее акробат упал и разбился в ростовском цирке.