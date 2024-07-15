«Лужа крови, зрители в шоке»: акробат упал и разбился в ростовском цирке

Падение с высоты артиста цирка в Ростове-на-Дону во время представления не было постановочным, заявила «Газете.Ru» одна из зрительниц шоу Мария. По ее словам, сорвавшийся акробат был без сознания, вокруг него была лужа крови. Коллеги мужчины и зрители кричали, но шоу продолжилось.

«Это было на наших глазах, это не фейк. Они без страховки были, и произошел несчастный случай. Когда его оттащили, была лужа крови, которую вытерли почти сразу. Его напарники кричали, плакали и хватались за голову. Артисты к нему подбежали и прощупывали пульс. Шоу продолжили. Организаторы прокомментировали, что артист в сознании и его увезли на скорой помощи. Скорая приехала в течение 10 минут. Зрители кричали в панике, были в шоке», — сказала она.

Другой зритель, Степан в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что падение не было похоже на часть шоу. По его словам, после инцидента мероприятие продолжилось, но некоторые зрители ушли.

«Я думаю, не постановка. Я был с детьми, не мог ближе посмотреть, но видно было лужу крови. Ее потом затирали сотрудники цирка. Скорую вызвали сразу и представление остановили, а потом объявили, что все нормально, медики оказывают помощь. Попросили громких аплодисментов, чтобы поддержать артиста. Сказали, что он все слышит, и продолжили представление. В самом начале объявили, что все выполняется без страховки и имеет определенные риски. Артист был без сознания, когда его унесли с арены. Кто-то из зрителей остался, кто-то ушел сразу», — пояснил он.

14 июля в Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с высоты во время выполнения номера. Об инциденте сообщил Telegram-канал Don Mash. На опубликованных кадрах видно, как циркач выполнял трюк на велосипеде без руля. Он передвигался по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями. Позже мужчина потерял равновесие и упал.

Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, после инцидента акробат был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности.

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