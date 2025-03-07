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SHOT сообщил о десяти пострадавших при обрушении трибун в цирке в Самарской области

SHOT: при обрушении трибун в цирке в Самарской области пострадало 10 человек

При обрушении трибун в цирке «Скиф» в Самарской области пострадало около 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед первым из трех запланированных шоу трибуны с седьмого по восьмой ряд не выдержали нагрузки и рухнули. Зрители, занявшие места, услышали треск, после чего конструкции обвалились с высоты около трех метров. По словам очевидцев, дети кричали от испуга, а у пострадавших зафиксированы подозрения на переломы и сотрясения мозга.

До этого ТАСС писал о пяти пострадавших.

Об обрушении трибун в цирке сообщил Telegram-канал «112».

Другой инцидент в цирке произошел 14 июля. В Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с высоты во время выполнения номера. Он передвигался по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями. Позже мужчина потерял равновесие и упал. Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, после инцидента акробат был доставлен в больницу, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мэр столицы предложил горожанам выбрать архитектурную концепцию нового московского цирка.

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