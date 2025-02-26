В МИД РФ заявили, что будут добиваться отмены санкций против Сирии

Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы высказались в Организации Объединенных Наций за то, чтобы немедленно все эти санкции были сняты. <...> Будем этот вопрос ставить и добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий», — сказал он по итогам визита в Катар.

По мнению главы МИД РФ, санкции били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует снять санкции в отношении Сирии в сферах энергетики, транспорта и банковских операций. Министры объединения согласовали дорожную карту по смягчению антисирийских санкций, но оставили детали на обсуждение.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее Турция сняла ограничения на сирийский импорт.