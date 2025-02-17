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Россия сохранит военные базы в Сирии

Bloomberg: Россия намерена сохранить военное присутствие в Сирии
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия сохранит военное присутствие в Сирии, включая свои базы, несмотря на смену власти в арабской республике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что российская сторона близка к соглашению с новым сирийским правительством. Оно должно позволить Москве сохранить часть персонала и оборудования в стране.

Издание подчеркивает, что Россия может оставить за собой контроль над военно-морскими и военно-воздушными базами в Сирии, которые принадлежали ей до свержения экс-главы государства Башара Асада.

15 февраля министр иностранных дел сирийского переходного правительства Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что будущее отношений Сирии и России будет определяться исключительно волей сирийского народа.

Его заявление прозвучало на фоне недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого обсуждалась возможность пересмотра ранее заключенных между двумя странами соглашений.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.

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