В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера. Экипаж одного из них еще ждет эвакуации Бастрыкин взял под свой контроль дела о крушении танкеров в Керченском проливе

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе, в условиях сильного шторма, потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, погиб один из членов экипажа, остальные 11 моряков эвакуированы. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

В минувшее воскресенье в акватории Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Один человек погиб, еще 12 моряков спасены. Экипаж второго танкера остается на борту, из-за тяжелых погодных условий и из-за темного времени суток эвакуация отложена до утра.

Обстоятельства крушения

Первым сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть-212», перевозивший около 4,3 тыс. тонн мазута. 15 декабря примерно в 12:00 мск судно село на мель в 8 км от берега. Носовая часть была оторвана волнами. На помощь отправились спасательный буксир «Меркурий» и вертолет Ми-8 МЧС.

Эвакуация экипажа состоялась успешно, однако один человек погиб.

Спустя час поступило сообщение о повреждении танкера «Волгонефть-239», находившегося в 80 м от берега в районе порта Тамань. Судно также село на мель и легло в дрейф. На борту остаются 14 членов экипажа, эвакуация которых была перенесена из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости ночью. С судном поддерживается связь, по данным спасателей, все члены экипажа живы, на танкере поддерживаются нормальные для экипажа условия.

Спасательная операция

Спасательные работы продолжались до вечера. В операции были задействованы более 50 человек и 11 единиц техники. В Ростове-на-Дону был создан оперативный штаб для координации действий. Для ликвидации разлива нефтепродуктов привлечены сотрудники МЧС и ФГБУ «Морспасслужба».

По словам представителя Минздрава Алексея Кузнецова, 11 пострадавших с танкера «Волгонефть-212» доставлены в больницу Анапы. Два человека находились в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при необходимости пациентов переведут в краевые медицинские учреждения.

Экологические риски

Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку.

По оценкам экспертов, загрязнение представляет серьезную угрозу для водоплавающих птиц и экосистемы Керченского пролива.

Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения.

Сергей Михайлюта, член экспертного совета по природным ресурсам, сказал «Известиям», что восстановление экологии может занять несколько дней, однако в случае глубокого загрязнения потребуется очистка дна. Президент Национальной ассоциации природопользователей Борис Кокотов подчеркнул необходимость оперативной локализации, так как движение воды в проливе может ускорить распространение нефтепродуктов.

Расследование

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту нарушения правил эксплуатации морского транспорта.

Дело по «Волгонефти-212» переквалифицировано на более тяжкий состав — ч. 2 ст. 263 УК РФ, так как авария привела к гибели человека.

Следствие изучит действия экипажей в экстремальных погодных условиях и проверит техническое состояние танкеров. Эксперты также анализируют, соблюдались ли рекомендации МЧС по усилению мер безопасности в связи с неблагоприятным прогнозом.

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории Черного моря.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную рабочую группу для координации спасательных работ и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев.

Премьер Михаил Мишустин доложил о создании комиссии, которая займется комплексной оценкой происшествия.

Что известно о танкерах

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» были построены в Волгограде. «Волгонефть-212», спущенный на воду 55 лет назад, выполнял рейс из Волгограда в порт Кавказ. Оба судна специализировались на перевозке нефтепродуктов и имели порт приписки в Санкт-Петербурге.

Эксплуатация таких старых судов вызывает вопросы к судовладельцам. Специалисты подчеркивают необходимость регулярного техобслуживания и обновления флота, особенно для работы в сложных климатических условиях.