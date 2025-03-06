Россиянам раскрыли, когда пляжи Анапы будут полностью очищены от мазута

Туроператоры ожидают, что пляжи Анапы будут полностью очищены от мазута и готовы к приему отдыхающих к июню 2025 года. Об этом заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передает ТАСС.

«Я думаю, что до мая объективно мало времени, мы говорим о 2-2,5 месяца. Вероятно, это июнь», — отметил Уманский.

Он добавил, что проводимая сейчас в Анапе работа по очистке пляжей «вселяет оптимизм». По его словам, отели в настоящий момент модернизируют инфраструктуру, чтобы предоставить туристам как можно больше вариантов для отдыха. Турбизнес ожидает, что к летнему сезону у россиян произойдет перелом восприятия ситуации в Анапе, и количество бронирований путевок резко увеличится.

На Черноморском побережье продолжается уборка мазута, который попал в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Загрязненными оказались более 50 километров прибрежных территорий и 800 квадратных километров акватории.

Россиянам пообещали предоставить скидки на отдых в Анапе, когда работы по очистке пляжей от мазута полностью завершатся. Ориентировочно, путевки по приятным ценам на российский курорт можно будет приобрести в марте.

Ранее эколог объяснил, можно ли предстоящим летом купаться в море Анапы.