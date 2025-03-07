Минтранс определил вариант утилизации мазута с затонувших танкеров

Минтранс РФ определил вариант утилизации мазута с затонувших танкеров. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, его слова приводит кабмин РФ на официальном сайте.

«На сегодняшнем заседании комиссии было рассмотрено пять основных вариантов утилизации мазута с затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212» из множества ранее представленных предложений», — сказал Савельев.

Он также добавил, что сейчас выбранный вариант проходит необходимые согласования в федеральных органах власти. Что это за вариант, он вице-премьер не уточнил.

7 марта стало известно, что специалисты завершили разделку кормовой части танкера «Волгонефть-239». В Минтрансе РФ сообщили, что сотрудники «Морспасслужбы» уже начали зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Ранее власти выделили еще денег на уборку мазута в Черном море.