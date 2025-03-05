Дело о некачественном питании для Минобороны расследуют в нескольких регионах

Следственные действия в рамках уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны проходят в нескольких субъектах РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

«Расследование представляет собой особую сложность, так как связано с выполнением большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в нескольких субъектах Российской Федерации», — говорится в документах.

Ущерб министерству обороны России по делу о поставке некачественных сухпайков от Грязинского пищевого комбината составил не менее 1,3 млрд рублей. Часть похищенных средств уже изъята или арестована на счетах фигурантов дела.

Уголовное дело расследуется по статье «Присвоение или растрата». Его фигурантами являются бывшие руководители комбината: Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все они находятся под стражей. Также обвинение предъявили бизнесмену Игорю Котельникову, спустя месяц его не стало из-за проблем с сердцем.

По данным следствия, в армию поставлялись некачественные продукты по завышенной цене. В частности, говядина заменялась на курятину или свинину, а энергетическая ценность пайков занижалась. Экспертиза подтвердила, что сухпайки не соответствовали требованиям и не могли быть использованы. Подробнее об этом деле можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ показало обновленные сухпайки для военных.