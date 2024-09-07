Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны

Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, которые фигурируют в уголовном деле о хищении имущества у министерства обороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них говорится, что согласно результатам лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову, которые работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было основано в 1944 году в Липецкой области. Оно производит сухие пайки и консервы для Минобороны РФ.

Как тогда сообщали в суде, стоимость заключенных с ведомством контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

В июле арестовали бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, отвечавшего в ведомстве за материально-техническое обеспечение. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

Ранее по делу генерала Булгакова арестовали еще двух человек.