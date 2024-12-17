Минобороны потеряло 1,3 млрд рублей из-за некачественных сухпайков

Ущерб министерству обороны по делу о поставке некачественных армейских сухпайков от Грязинского пищевого комбината составляет не менее 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Минобороны признано потерпевшим и может подать гражданский иск после завершения расследования», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве рассматривают возможность подачи гражданского иска к обвиняемым после завершения расследования. Часть похищенных средств уже изъята или арестована на счетах фигурантов дела. В частности, у одного из обвиняемых, Валерия Ковалевича, было изъято 2 миллиона рублей. Сам он утверждает, что это его личные сбережения, и настаивает на своей невиновности, заявляя, что занимал должность исполнительного директора в Грязинском пищевом комбинате и ключевые исполнительские решения не принимал.

Уголовное дело расследуется по ст. 160 УК («Присвоение или растрата»). Фигурантами дела являются бывшие руководители комбината: Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, все они находятся под стражей. Также обвинение предъявили бизнесмену Игорю Котельникову.

Согласно данным расследования, в армию поставлялись некачественные продукты по завышенной цене; говядина заменялась курятиной или свининой, а энергетическая ценность пайков занижалась. Экспертиза подтвердила, что сухпайки не соответствуют требованиям и не могут быть использованы.

В апреле 2024 года фигуранты дела были помещены в СИЗО. Комбинат продолжает работать после смены директора на Вячеслава Жеребцова. Выручка компании в 2023 году составила 9,4 млрд рублей, что на 24,2% больше, чем в предыдущем году.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.