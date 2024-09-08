«Из числа руководящих сотрудников Минобороны». Делу о сухпайках обещают новых фигурантов Фигурантам дела о сухпайках для армии России предъявили обвинение в новой редакции

Новые обвиняемые могут появиться в деле о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны. Это могут быть сотрудники министерства обороны, которые сейчас приходят по делу свидетелями. Нынешним же фигурантам дела — топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Ковалевичу и Михайленко предъявили обвинения в новой редакции. Их обвиняют в завышении цены на продукцию, качество которой не соответствовало условиям договора. Ранее сообщалось, что уже в период СВО в войска были поставлены более 9 млн некачественных сухпайков. Сумма ущерба составила 1,3 млрд руб.

Новые фигуранты

В деле о поставках некачественных сухпайков для Вооруженных сил России могут появиться новые обвиняемые, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как сказано в решении суда об аресте одного из фигурантов дела — предпринимателя Игоря Котельникова — который позже умер в СИЗО, круг лиц, причастных к совершению преступления устанавливается «в связи с чем, следствие имеет основание полагать, что Котельников может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности».

Неназванный сотрудник правоохранительных органов сообщил агентству, что среди допрошенных по делу есть руководящие лица из числа сотрудников Минобороны РФ. В настоящее время они проходят свидетелями.

«В ходе расследования дела им могут быть предъявлены обвинения, и тогда их процессуальный статус изменится»,

— сказал собеседник агентства.

Бизнесмен Игорь Котельников умер в карцере в московском СИЗО №4 «Медведь» 8 июля. Котельникова обвиняли в даче взяток высшим чинам министерства обороны РФ. По версии следствия, бизнесмен был посредником, который за «откаты» гарантировал выгодные контракты предпринимателям, сотрудничающим с военным ведомством.

Новая реакция обвинения

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о предъявлении обвинения в новой редакции топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко, фигурантам дела о поставках некачественных сухпайков для ВС РФ.

«Ковалевичу и Михайленко в день задержания предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 («Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой») Уголовного кодекса (УК) РФ. Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции», — рассказал собеседник агентства.

Источник не уточнил детали нового обвинения. Как пишет ТАСС, Ковалевич и Михайленко заявили о несогласии с обвинениями в свой адрес и непризнании вины.

Дело о некачественных сухпайках

Накануне ТАСС со ссылкой на материалы дела написал, что арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 год.

В соответствии с материалами дела, топ-менеджеры компании Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова, под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны присвоили денежные средства ведомства на общую сумму не менее 1,3 млрд руб.

Басманный суд Москвы арестовал всех троих 20 апреля по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России.

Как сообщили тогда в суде, стоимость заключенных с ведомством контрактов была заведомо завышена путем увеличения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора. Сумма ущерба составила 1,3 млрд руб., стало известно во время одного из судебных заседаний. В общей сложности «Грязинский пищевой комбинат» поставил в армию более 9,1 млн сухпайков по завышенной цене.

7 сентября РИА Новости со ссылкой на судебные документы написало, что экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, которые фигурируют в уголовном деле о хищении имущества у министерства обороны России. В них говорится, что согласно результатам лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.

В деле также участвует экс-замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Он отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Источник РИА Новости сообщил, что при Булгакове комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность сухпайков занижалась.