Минобороны РФ показало обновленные сухпайки для военных

Для российских военных разработали новые сухпайки с подогревом. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По данным ведомства, новейшие индивидуальные рационы питания поступили в подразделения войск «Запад».

«В состав сухпайка включен беспламенный портативный химический разогреватель. Для разогрева еды нужно вскрыть специальный пакет, поместить внутрь запечатанный пакет с едой и добавить воды», — поделились в министерстве.

Отмечается, что таким образом еда нагревается до 60°C. Также новые сухпайки упакованы в более мягкую оболочку, чтобы можно было сбрасывать их с квадрокоптера или переносить в рюкзаках, а сам рацион стал более калорийным.

До этого трем топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой были предъявлены обвинения по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ. Подозреваемые завысили стоимость заключенных с Минобороны контрактов через завышение расходов на приготовление питания, однако «качество продукции не соответствовало условиям контракта». Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

Ранее украинский военнопленный рассказал о нехватке сухпайков в ВСУ.