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Суд арестовал счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о снабжении армии

РИА: счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестованы

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Десять банковских счетов Игоря Котельникова, замешанного в деле о поставках сухпайков для армии, были заморожены. Котельников был задержан в начале июня по обвинению в хищениях у Минобороны и скончался в следственном изоляторе через месяц из-за проблем с сердцем, сообщает РИА Новости.

Счета были заморожены, чтобы предотвратить их скрытие доверенными лицами предпринимателя. Вместе с Котельниковым по делу проходил глава управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев, который также ушел из жизни, находясь под стражей.

Бизнесмен Игорь Котельников был задержан в конце июля. Он проходил по делу генерала Дмитрия Булгакова. По версии следствия, Котельников лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината, завышая стоимость продовольственных пайков и заменяя говядину на свинину и курятину. Общий ущерб оценивается в 1,3 млрд руб. Котельников также обвинялся в получении взяток за организацию выгодных контрактов с Минобороны. В деле также фигурируют компании «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара», «Бруно» и топ-менеджеры Грязинского комбината.

Ранее суд арестовал имущество дочери главного кадровика Минобороны.

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