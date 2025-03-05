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Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о подрыве генерала Кириллова

Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта дела генерала Кириллова Падиева
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Shutterstock

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста обвиняемому в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерала Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Рамазану Падиеву», — огласила решение судья.

Защита ходатайствовала об освобождении Падиева из следственного изолятора, утверждая, что он не причастен к преступлению. По этому же делу проходят Батухан Точиев и Ахмаджон Курбонов.

Басманный суд Москвы 16 января арестовал Точиева и Падиева. По версии следствия, действуя по указанию неизвестного организатора, они обеспечили исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова жильем в подмосковном хостеле. Финансовые операции, включая оплату аренды, осуществлялись через Точиева, а Падиев при этом лично занимался оплатой. Он передал Курбонову ключи и впоследствии продлевал аренду.

20 января Падиев, Точиев и Курбонов были включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее суд продлил арест фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова.

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