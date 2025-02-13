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Арест фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова продлен

Суд продлил арест всем трем фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова

Басманный суд Москвы продлил арест до 17 мая всем трем фигурантам дела о теракте, устроенном для ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости.

По решению суда, арест БатухануТочиеву, Ахмаджону Курбонову и Рамазану Падиеву продлен до 17 мая.

Заседания прошли в закрытом режиме из-за тайны следствия.

По данным следствия, Точиев и Падиев, действуя по указанию неизвестного организатора, обеспечили исполнителя теракта Курбонова жильем в подмосковном хостеле. Финансовые операции, включая оплату аренды, осуществлялись через Точиева, при этом Падиев лично занимался оплатой. Он передал Курбонову ключи и впоследствии продлевал аренду.

Игорь Кириллов и его помощник были ликвидированы террористами утром 17 декабря в результате взрыва возле дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следствие установило, что преступники разместили бомбу на стоявшем рядом с подъездом самокате и активировали его дистанционно.

Ранее подрывников генерала Кириллова внесли в перечень террористов.

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