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Подрывников генерала Кириллова внесли в перечень террористов

Фигуранты дела об убийстве генерала Кириллова внесены в список террористов
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AP

Фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

В список были включены Курбонов Ахмаджон Алижон Угли, родившийся 9 января 1995 года в Ташкенте, Падиев Рамазан Бекханович, родившийся 8 апреля 2002 года в Назрани, республика Ингушетия и Точиев Батухан Русланович, родившийся 20 января 1999 года в Москве.

Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Следствие утверждает, что Батухан Точиев и Рамазан Падиев, действуя по указанию неизвестного организатора, обеспечили исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова жильем в подмосковном хостеле. Финансовые операции, включая оплату аренды, осуществлялись через Батухана Точиева, при этом Падиев лично занимался оплатой. Он передал Курбонову ключи и впоследствии продлевал аренду.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего возле дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следствие установило, что преступники разместили взрывное устройство на стоявшем рядом с подъездом самокате и активировали его дистанционно.

Ранее один из фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест.

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Убийство генерала Кириллова
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