Один из фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест

Один из фигурантов по делу об убийстве генерала Кириллова обжаловал арест

Рамазан Падиев, один из новых фигурантов по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Следствие утверждает, что Батухан Точиев и Рамазан Падиев, действуя по указанию неизвестного организатора, обеспечили исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова жильем в подмосковном хостеле. Финансовые операции, включая оплату аренды, осуществлялись через Батухана Точиева, при этом Падиев лично занимался оплатой. Он передал Курбонову ключи и впоследствии продлевал аренду.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего возле дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следствие установило, что преступники разместили взрывное устройство на стоявшем рядом с подъездом самокате и активировали его дистанционно.

Ранее в Минобороны рассказали о вкладе Кириллова в обеспечение безопасности России.