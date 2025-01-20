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Один из фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест

Один из фигурантов по делу об убийстве генерала Кириллова обжаловал арест
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AP

Рамазан Падиев, один из новых фигурантов по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Следствие утверждает, что Батухан Точиев и Рамазан Падиев, действуя по указанию неизвестного организатора, обеспечили исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова жильем в подмосковном хостеле. Финансовые операции, включая оплату аренды, осуществлялись через Батухана Точиева, при этом Падиев лично занимался оплатой. Он передал Курбонову ключи и впоследствии продлевал аренду.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего возле дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следствие установило, что преступники разместили взрывное устройство на стоявшем рядом с подъездом самокате и активировали его дистанционно.

Ранее в Минобороны рассказали о вкладе Кириллова в обеспечение безопасности России.

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Убийство генерала Кириллова
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