Fox News: протестующие сорвали отдых Вэнса в Вермонте после скандала с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс проводил время в Вермонте, пока его отдых не попытались сорвать протестующие, которые выражали лояльность Украине. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что это произошло после скандала в Белом доме, в ходе которого Вэнс вступил в словесную перепалку с Владимиром Зеленским, и президент США Дональд Трамп потребовал от украинской делегации покинуть Овальный кабинет.

«Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — публикует кадры телеканал.

Fox News также опубликовал фото и видео, на которых запечатлены люди с плакатами, транспарантами и флагами Украины. Протестующие выстроились на пути следования кортежа вице-президента.

Скандал в Белом доме произошел 28 февраля. Глава Белого дома упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Трамп заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Кроме того, 26 февраля жители Киева провели у здания американского посольства акцию протеста против подписания соглашения по редкоземельным металлам между Украиной и США. Протестующие требовали отсрочить подписание подобных документов до окончания конфликта с РФ.

В январе президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обозначил стратегический подход России к решению конфликта на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном.

Ранее американский эксперт выразил мнение, что украинский конфликт подходит к концу.