Жители Киева провели акцию протеста против сделки с США по металлам

Жители Киева провели у здания американского посольства акцию протеста против подписания соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что участники акции требуют отсрочить подписание подобных соглашений до конца конфликта и добавить в них гарантии безопасности. На опубликованном агентством видео одна из протестующих заявила, что руководству США нельзя доверять, потому что оно трижды «отреклось» от Украины. За протестующими следит полиция.

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый оценил вред экологии Украины от добычи редкоземельных металлов.