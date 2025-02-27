В Ростовской области уволили двух замминистра цифрового развития

Двух заместителей министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области — Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко освободили от занимаемых должностей в связи с истечением срока служебного контракта. Об этом пишет ТАСС.

17 февраля в Ростовской области задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи по подозрению в превышении должностных полномочий.

До этого следователи провели обыски у советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова в рамках уголовного дела в отношении заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского.

Утром 17 февраля стало известно о задержании Рачаловского. Позже в отношении замгубернатора возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Позже, по данным Telegram-канала Shot, в здании правительства Ростовской области провели обыски. По данным канала, у следователей возникли вопросы к министру в рамках расследования уголовного дела в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой.

Ранее в Ростовской области подсчитали ущерб по делу замгубернатора Рачаловского.