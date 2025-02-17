В Ростовской области задержали замминистра связи

В Ростовской области задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

«На основании материалов УФСБ России по Ростовской области следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

До этого следователи провели обыски у советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова в рамках уголовного дела в отношении заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского.

Утром 17 февраля стало известно о задержании Рачаловского. Позже в отношении замгубернатора возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Позже, по данным Telegram-канала Shot, в здании правительства Ростовской области провели обыски. По данным канала, у следователей возникли вопросы к министру в рамках расследования уголовного дела в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой.

Ранее в Ростовской области подсчитали ущерб по делу замгубернатора Рачаловского.