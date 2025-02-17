У советника губернатора Ростовской области прошли обыски по делу замглавы региона

Следователи провели обыски у советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова в рамках уголовного дела в отношении заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По делу Рачаловского прошли обыски у советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, его статус по уголовному делу пока не определен», — заявили собеседники агентства.

О задержании Рачаловского стало известно утром 17 февраля. В отношении замгубернатора возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Позже, по данным Telegram-канала Shot, в здании правительства Ростовской области провели обыски. По данным канала, у следователей возникли вопросы к министру в рамках расследования уголовного дела в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой.

Ранее в Ростовской области подсчитали ущерб по делу замгубернатора Рачаловского.