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В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8

СО РАН: в Новосибирской области произошло землетрясение
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Новосибирской области, его сила в эпицентре достигла почти 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН.

Согласно данным геофизической службы, тектоническое явление произошло в Мошковском районе, недалеко от поселка Каменка.

До этого подземные толчки в Кош-Агачском районе Алтая зафиксировали в 8:48 (4:48 по московскому времени), их ощутили местные жители. Сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 6,4.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что выявили незначительные повреждения штукатурки в средней школе села Купчегень в Онгудайском районе в результате землетрясения.

Как сообщил глава республики Андрей Турчак, после землетрясения произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач, кроме того, из-за нарушения водоснабжения была организована доставка воды в трех селах Кош-Агачского района.

После тектонического явления на Алтае ввели режим повышенной готовности.

Ранее «рыбу Судного дня», которая предвещает землетрясения, выбросило на берег.

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