На Алтае произошло землетрясение

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, подземные толчки зафиксировали в 8:48 по местному времени (4:48 мск). Их ощутили местные жители, уточнили в МЧС.

Информация о землетрясении уточняется.

Накануне сообщалось, что подземные толчки произошли у побережья Южных Курил. Их магнитуда составила 4,9. Эпицентр находился в Тихом океане в 197 км юго-западнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг природного катаклизма залегал на глубине 62 км. Сейсмологи не получали никаких данных о том, что жители близлежащих населенных пунктов ощутили подземные толчки. Также специалисты не предупреждали граждан об угрозе возникновения цунами.

13 февраля стало известно, что российские сейсмологи за сутки зафиксировали более 115 землетрясений на вулкане Безымянный на Камчатке. По данным экспертов, вулкан готовится к извержению. Если этот процесс начнется, то выброс пепла может происходить на высоту до 15 км над уровнем моря.

Ранее в Сочи отчитались о разрушениях и пострадавших после землетрясения.