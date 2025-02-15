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В МЧС назвали последствия землетрясения на Алтае

МЧС: в селе Кош-Агач из-за землетрясения произошло отключение электроэнергии
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Depositphotos

В результате землетрясения на Алтае в части села Кош-Агач кратковременно отключили подачу электричества. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

По данным пресс-службы, в пяти километрах от сейсмического события оказались шесть населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит– Сортогой и Чаган Узун.

«Выявлены незначительные повреждения штукатурки в Средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. В результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты МЧС организовали проверку территорий региона. Уточняется, что объекты социального назначения работают в штатном режиме. Дороги в результате землетрясения не перекрывали. Сотрудники экстренных служб призвали местных жителей сохранять спокойствие.

До этого сообщалось, что в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным ведомства, подземные толчки зафиксировали в 8:48 по местному времени (4:48 мск). Подземные толчки ощутили местные жители.

Ранее в Сочи отчитались о разрушениях и пострадавших после землетрясения.

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