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Режим повышенной готовности ввели на Алтае после землетрясения

На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения
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Александр Кряжев/РИА Новости

На Алтае после землетрясения ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в Telegram-канале.

В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением, при необходимости власти могут организовать доставку питьевой воды, отметил Турчак.

Он рассказал, что во всех районах с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения, не связанные с конструкцией зданий.

Осмотр объектов будет завершен до конца дня. При необходимости допобследований минстрой Алтая направит на место своих специалистов. Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме, добавил глава республики.

МЧС сообщало, что 8:48 по местному времени (4:48 мск) в Кош-Агачском районе республики произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Южных Курил.

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