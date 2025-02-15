Режим повышенной готовности ввели на Алтае после землетрясения

На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

На Алтае после землетрясения ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в Telegram-канале.

В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением, при необходимости власти могут организовать доставку питьевой воды, отметил Турчак.

Он рассказал, что во всех районах с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения, не связанные с конструкцией зданий.

Осмотр объектов будет завершен до конца дня. При необходимости допобследований минстрой Алтая направит на место своих специалистов. Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме, добавил глава республики.

МЧС сообщало, что 8:48 по местному времени (4:48 мск) в Кош-Агачском районе республики произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Южных Курил.