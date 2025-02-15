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После землетрясения три алтайских села остались без водоснабжения

Глава Алтая Турчак: повреждений зданий соцсферы при землетрясении не произошло

В Алтае закончили проверять состояние всех соцобъектов после землетрясения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Андрей Турчак.

По его словам, для этого на территории региона работали 99 комиссий. Они не обнаружили повреждений зданий соцсферы. Хотя службы и органы Алтая остаются в режиме повышенной готовности, все объекты жизнеобеспечения региона функционируют, а дороги и мосты находятся в рабочем состоянии.

«В трех селах Кош-Агачского района из-за нарушения водоснабжения организована доставка воды», — написал Турчак.

Он добавил, что дополнительные обследования будут организованы в селах Улита, Иодро, Купчегень и Удаловка.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Подземные толчки в Кош-Агачском районе Алтая зафиксировали в 8:48 (4:48 мск). Их ощутили местные жители. В МЧС заявили, что выявили незначительные повреждения штукатурки в средней школе села Купчегень в Онгудайском районе. Кроме того, произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач. После землетрясения на Алтае ввели режим повышенной готовности.

Ранее «рыбу Судного дня», которая предвещает землетрясения, выбросило на берег.

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