Французская ассоциация провела акцию после нападения на генконсульство России

Ассоциация SOS Donbass провела акцию после взрывов у консульства РФ в Марселе

Ассоциация SOS Donbass организовала во Франции акцию в поддержку России, расклеив плакаты с лозунгами «Россия нам не враг» и «Европа с Россией». Об этом в беседе с ТАСС заявил глава организации Венсан Перфетти, осудивший нападение на генконсульство РФ в Марселе.

«После атаки на дипмиссию мы запустили пророссийскую кампанию. Нельзя поддаваться навязываемому нарративу о противостоянии — Россия не совершала враждебных действий против Европы», — подчеркнул Перфетти.

На плакатах изображены окровавленные символы НАТО и украинский флаг, под которым виден флаг Третьего рейха. Акцию провели в коммуне Трамбле-ан-Франс близ парижского аэропорта Шарль-де-Голль.

SOS Donbass известна гуманитарными миссиями в Донбасс и критикой русофобии. В марте Перфетти планирует доставить помощь в зону СВО, а затем провести демонстрацию против антироссийских настроений в Париже и Лионе.

Накануне у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 февраля генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство. По данным посольства России в Париже, ими оказались граждане Украины. Напавших на консульство поместили под стражу.

Ранее генконсул заявил о сохранении рисков провокаций против граждан РФ в Марселе.