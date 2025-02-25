Генконсул заявил о сохранении рисков провокаций против граждан РФ в Марселе

В настоящее время риски провокаций в отношении граждан России и дипперсонала в Марселе сохраняются. Об этом РИА Новости заявил консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

«Мы надеемся, что этого не повторится, но это не исключено, естественно, риски сохраняются, здесь же очень много украинцев. То есть и в отношении граждан России, в отношении, как мы уже видим, персонала, разумеется», — сказал консул.

Накануне у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 февраля генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство. По данным посольства России в Париже, ими оказались граждане Украины.

Ранее в дипмиссии РФ рассказали о контактах с властями Франции после взрывов в Марселе.