Стали известны личности напавших на генконсульство России во Франции

Посольство: на консульство России в Марселе напали французы 48 и 59 лет

На консульство Российской Федерации в Марселе напали двое граждан Франции 48 и 59 лет. Об этом сообщили РИА Новости в посольство России в Париже.

О задержании двух подозреваемых 25 февраля сообщил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

В посольстве в Париже уточнили, что сразу после задержания подозреваемых власти республики проинформировали об этом российские диппредставительства. Отмечается, что мужчины были опознаны и задержаны после участия в проходившем в тот же день антироссийском митинге. Следствие продолжается, поэтому французская полиция не стала раскрывать детали.

Посольство и генконсульство РФ продолжат контакты с компетентными службами Франции, прежде всего в целях обеспечения безопасности, заявили собеседники агентства. Также в посольстве подчеркнули, что дипломаты будут добиваться от французской стороны выяснения всех обстоятельств случившегося и наказания преступников.

Рано утром 24 февраля у генерального консульства России во французском Марселе произошел взрыв: мужчины бросили на территорию дипломатического представительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений.

Ранее МИД Франции осудил произошедшее.