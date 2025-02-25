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Двух человек задержали после взрыва у российского консульства в Марселе

Генконсул: после взрыва у консульства РФ в Марселе задержали двух человек
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на генконсульство РФ. Об этом заявил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский, передает РИА Новости.

По его словам, подозреваемые были задержаны во время проведения проукраинского митинга в центре города. По факту нападения на генконсульство РФ было заведено уголовное дело.

Оранский также заявил, что власти Франции не реагируют на просьбы российской стороны усилить меры безопасности госзагранучреждений. Он добавил, что риски провокаций в отношении россиян в Марселе сохраняются.

24 февраля стало известно, что на территории генконсульства РФ в Марселе произошел взрыв после того, как неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в сад дипведомства.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

Ранее в МИД Франции высказались о нападении на генконсульство РФ.

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