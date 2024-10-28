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В Подмосковье мужчина покалечил кошку и оставил ее в пакете на улице

В Подмосковье мужчина оставил покалеченного кота в пакете на улице

В Подмосковье мужчина выбросил на улицу пакет с покалеченным котом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Накануне 32-летняя жительница ПГТ Голубое Валерия вышла во двор с собакой, к ней подошла женщина и сообщила о покалеченном коте, найденном в пакете. Валерия немедленно вернулась домой за переноской и отвезла животное в ветклинику, где у белого скоттиш-фолда выявили множественные ушибы, черепно-мозговую травму и почти выбитый глаз.

Соседи начали выяснять, кто мог причинить такие травмы животному, и запросили записи с камер наблюдения. По словам очевидцев, в ночь на 27 октября пакет с котом оставила у дороги неадекватная пара. Известно, что мужчина и женщина живут в многоэтажке на Парковом бульваре. Когда они спускались на лифте, мужчина едва не ударил свою спутницу, которая пыталась его успокоить. Судя по кадрам, женщина не хотела избавляться от питомца, но не смогла помешать сожителю.

Соседи семьи утверждают, что подобные инциденты происходят регулярно, и пара часто появляется во дворе в нетрезвом виде. Теперь жители планируют написать заявление в полицию на предполагаемого живодера и просят вмешаться правоохранительные органы. Пострадавший кот сейчас находится под капельницами и наблюдением ветеринаров. Его состояние оценивают как стабильное, но он пока отказывается от еды.

Ранее россиянин получил три года колонии за то, что поджег будку с собакой.

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