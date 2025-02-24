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В Новгородской области опровергли сообщения о смерти исполняющего обязанности губернатора

В Новгородской области назвали фейком новости о смерти и.о. губернатора Дронова

Сообщения, согласно которым исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов умер, не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель пресс-службы главы региона Николай Шестаков в своем Telegram-канале.

«Это абсолютная ложь и вранье. Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним все в порядке», — написал глава пресс-службы.

Шестаков призвал использовать только проверенную информацию.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором Дронов якобы был найден мертвым у своего подъезда. Предположительно, ролик был создан при помощи нейросетей на основе видеоряда выпуска новостей «Новгородского областного телевидения».

О назначении Дронова на пост исполняющего обязанности губернатора Новгородской области стало известно 7 февраля. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Андрея Никитина.

Ранее ФСИН опровергла данные о гибели начальника колонии ДНР в Донецке.

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