Стало известно, кто будет исполнять обязанности губернатора Новгородской области

Александр Дронов, первый заместитель губернатора Новгородской области, будет исполнять обязанности главы региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

«Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов», — говорится в сообщении.

Вечером 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Документ был подписан после поданного губернатором заявления об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Позже стало известно, что Никитин назначен замминистра транспорта России.

Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Его отставка с губернаторского поста, как ранее подчёркивалось, «не связана с дисциплинарными взысканиями» и оформлена в стандартном порядке.

Ранее Никитин анонсировал новые задачи.