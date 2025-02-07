Путин принял отставку губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Документ был подписан после поданного губернатором заявления об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Никитин занимал должность главы Новгородской области с октября 2017 года.

6 февраля Путин освободил от должности главу «Роскосмоса» Юрия Борисова. Его место займет Дмитрий Баканов, у которого есть опыт работы в банковской сфере. Известно, что Баканов также занимался внедрением инноваций в транспортный комплекс России. По данным СМИ, замена может быть связана с проблемами в строительстве Национального космического центра, однако в Кремле отметили, что никаких претензий к работе Борисова нет. Гендиректор SR Space Олег Мансуров считает, что Баканов может заняться обеспечением связи по всей России.

Ранее в Санкт-Петербурге назначили нового вице-губернатора.