Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин принял отставку губернатора Новгородской области

Путин подписал указ об отставке губернатора Новгородской области Никитина
close
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Документ был подписан после поданного губернатором заявления об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Никитин занимал должность главы Новгородской области с октября 2017 года.

6 февраля Путин освободил от должности главу «Роскосмоса» Юрия Борисова. Его место займет Дмитрий Баканов, у которого есть опыт работы в банковской сфере. Известно, что Баканов также занимался внедрением инноваций в транспортный комплекс России. По данным СМИ, замена может быть связана с проблемами в строительстве Национального космического центра, однако в Кремле отметили, что никаких претензий к работе Борисова нет. Гендиректор SR Space Олег Мансуров считает, что Баканов может заняться обеспечением связи по всей России.

Ранее в Санкт-Петербурге назначили нового вице-губернатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами