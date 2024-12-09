ФСИН опровергла данные о гибели начальника колонии ДНР в Донецке

Человек, погибший при подрыве автомобиля в Донецке 9 декабря, никогда не служил в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«Сообщаем, что погибший не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН России по Донецкой народной республике. Распространяемая информация не соответствует действительности», — рассказали представители ФСИН.

Инцидент произошел утром 9 декабря. На одной из центральных улиц Донецка взорвался японский внедорожник Toyota Land Cruiser. В салоне в этот момент находились люди. Сильные ранения получили два человека, женщине оторвало ногу.

Утверждалось, что в результате случившегося погиб начальник колонии ДНР Сергей Евсюков, на которого украинскими силовиками заведено уголовное дело.

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