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В Пулково из экстренно севшего самолета высадили более 400 пассажиров

Прокуратура: из экстренно севшего в Пулково самолета высадили 434 пассажира
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Александр Гальперин/РИА Новости

Из самолета, который экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково из-за подозрения на неисправность, высадили 434 пассажира, из которых 25 — дети. Об этом сообщила в Telegram-канале транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что контролируют ситуацию и проводят проверку.

Самолет рейса Шереметьево — Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность.

До этого сообщалось, что летевший в Казань борт авиакомпании Nordwind Airlines изменил курс и сел в Нижнекамске. Самолет Boeing 737–800 следовал во вторник, 11 февраля, из Кемерова. Экипаж поменял место посадки из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана. Посадка в Нижнекамске прошла успешно. 24 января четыре рейса авиакомпании Nordwind были задержаны в связи с временными ограничениями на работу аэропорта Казани.

Этим же утром на борту летящего из Астаны в Актау самолета загорелся рюкзак пассажира. По данным пресс-службы, ручная кладь задымилась в верхнем багажном отсеке самолета.

Ранее союз страховщиков сообщил, что часть российских аэропортов не застрахована.

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