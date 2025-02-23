Прокуратура прокомментировала ситуацию с бортом, который экстренно сел в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что авиарейс из Москвы в Кайо-Коко (Куба) сел в петербургском аэропорту Пулково из-за проблем с двигателем.

По предварительным данным, самолет приземлился в Пулково в 14:37. По данным 78.ru, на борту находились 436 человек, а посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.

В транспортной прокуратуре отметили, что взяли на контроль соблюдение прав пассажиров.

До этого сообщалось, что летевший в Казань борт авиакомпании Nordwind Airlines изменил курс и сел в Нижнекамске. Самолет Boeing 737–800 следовал во вторник, 11 февраля, из Кемерова. Экипаж поменял место посадки из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана. Посадка в Нижнекамске прошла успешно. 24 января четыре рейса авиакомпании Nordwind были задержаны в связи с временными ограничениями на работу аэропорта Казани.

Этим же утром на борту летящего из Астаны в Актау самолета загорелся рюкзак пассажира. По данным пресс-службы, ручная кладь задымилась в верхнем багажном отсеке самолета.

Ранее союз страховщиков сообщил, что часть российских аэропортов не застрахована.