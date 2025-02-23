У пассажира загорелся рюкзак на борту самолета в Казахстане

На борту самолета рейса Астана—Актау у пассажира загорелся рюкзак

На борту летящего из Астаны в Актау самолета загорелся рюкзак пассажира. Об этом сообщили в авиакомпании FlyArystan, чье воздушное судно выполняло рейс.

По данным пресс-службы, в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак.

На борту в момент инцидента находилось 182 пассажира. Пожар оперативно потушили бортпроводники, но самолет вернулся в пункт вылета.

Рейс перенесли на 17:10 по времени Астаны. В компании отметили, что пассажиры имеют право на бесплатное перебронирование или возврат денег.

Этим утром лайнер, выполнявший рейс Минеральные Воды — Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета. По данным пресс-службы авиакомпании, пассажиров в пункт назначения доставит резервный борт.

До этого сразу два российских самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку в аэропорту Барнаула. Отмечается, что причиной этому стал малый остаток топлива. В результате оба самолета благополучно сели на запасном аэродроме.

Ранее в следовавшем из Красноярска в Ленск самолете обнаружили неисправность в двигателе.